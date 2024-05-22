«Вот это был настоящий шок» 22.05.2024, 11:56

5,452

Белорус рассказал, как китайцам массово выдают белорусское гражданство.

В Беларуси становится все больше «натурализованных китайцев». Об этом пишет читатель сайта Charter97.org:

— Китайские автомобили заполонили рынок Беларуси. Оно и неудивительно, из-за санкций европейские автомобили стали для белорусов недоступными, а свободное пространство начали заполнять китайскими низкокачественными машинами. И в Минске это очень заметно!

Но не только эту сферу в Беларуси заполонили китайцы.

На днях подавал я заявку для участия сына в марафоне. И ради интереса решил взглянуть на конкурентов. Каково же было мое удивление, когда я увидел список участников, который пестрит китайскими именами. Увидел, что подавляющее большинство этих участников имеет белорусское гражданство, вот здесь был настоящий шок. Когда же это они успели стать гражданами нашей страны?

Своих людей выдавливают из страны, гноят в тюрьмах, а чтобы убыль населения не была такой заметной, китайцам массово выдают белорусское гражданство.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram