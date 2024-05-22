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Белорусских мобильных операторов «раскулачат»?

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  • 22.05.2024, 12:12
  • 5,446
Белорусских мобильных операторов «раскулачат»?

КГК обратился к Лукашенко.

Председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов заявил, что «мобильные операторы не обеспечивают надлежащее качество услуг связи», а их деятельность «нацелена на получение выгоды — зачастую без соблюдения интересов граждан и государства».

Он ссылается на результаты проверки, которая показала, что в деятельности операторов «отсутствует действенная система регулирования тарифов, стоимость услуг формируется с превышением разумной доходности, операторы получают практически неограниченную прибыль».

Председатель КГК подчеркнул, что Лукашенко были внесены предложения «по развитию рынка услуг сотовой связи и упорядочению деятельности операторов». И он их поддержал.

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