Forbes: Украина уничтожает новые ракетные корветы РФ быстрее, чем Москва их строит 22.05.2024, 12:22

1,574

ВСУ создали прекрасный арсенал средств для этого.

Ракетный корвет ВМФ России «Циклон» вошел в состав Черноморского флота в июле 2023 года, а уже 19 мая украинский ракетный удар потопил этот корабль класса «Каракурт» в Севастополе. Еще один «Каракурт», недостроенный «Аскольд», был поврежден во время ноябрьского ракетного обстрела украинскими ракетами судостроительного завода в Керчи в Крыму.

«Российское военно-морское руководство должно быть очень обеспокоено будущим Черноморского флота, ведь Украина выводит из строя российские боевые корабли быстрее, чем Россия может построить новые или усилить их кораблями из других региональных флотов», - пишет Forbes.

Пока Турция блокирует прохождение военных кораблей через пролив Босфор, соединяющий Средиземное море с Черным, единственным способом для россиян усилить Черноморский флот является переброска меньших кораблей в Черное море по реке - или строительство их на черноморских верфях.

В то же время, отмечает Forbes, в апреле украинские спецназовцы устроили диверсию на российском ракетном корвете «Серпухов» в Калининграде на Балтийском море. Этот корвет класса «Буян» был одним из немногих российских военных кораблей, достаточно малых, чтобы добраться до Черного моря по каналам, Волге, Дону, а затем по Азовскому морю.

Кроме поврежденного «Аскольда» и затонувшего «Циклона», еще пять «Каракуртов» строятся на верфях в Крыму или на Волге. И есть все основания ожидать, что эти корветы также станут объектами атак, когда они присоединятся к флоту в ближайшем будущем, пишет издание.

В конце концов, украинцы разработали - или приобрели у своих иностранных союзников - целый ряд противокорабельных боеприпасов большой дальности.

В частности, у Украины есть беспилотники и морские дроны, а также ракеты большой дальности «Нептун». Кроме того, Великобритания и Франция предоставили Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и SCALP-EG, которые могут достигать 155 миль; США также передали несколько моделей ракет наземного базирования, в частности, модели M48 дальностью 170 миль или 190 миль M57 с 470-фунтовыми боеголовками и достаточной точностью, чтобы поражать корабли в порту.

Последний воскресный рейд, который потопил «Циклон» включал в себя именно атаку с помощью ракет М48 или М57, отмечает Forbes, напоминая, что Украина получила более 120 ПТРК двумя партиями - одну осенью прошлого года, другую в апреле.

«Российская противовоздушная оборона оказалась бессильной остановить эти ракеты. Это зловещее развитие событий для российского военно-морского командования, которое борется за сохранение того, что осталось от Черноморского флота», - пишет издание.

Как отметил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О’Брайен, если ATACMS вынуждают россиян вывести военные корабли из Севастополя, трудно представить, что база останется полезной для россиян. По его словам, российское командование может не иметь другого выбора, кроме как отвести все уцелевшие корабли в порты на юге России, которые находятся за пределами досягаемости ATACMS.

«Однако эти порты все еще находятся в зоне досягаемости украинских беспилотников - так что они не совсем безопасны. Но по сравнению с ATACMS, беспилотники являются легкой мишенью для российской противовоздушной обороны. То, что осталось от Черноморского флота, может продержаться немного дольше против беспилотников, чем против ПЗРК», - подчеркивает Forbes.