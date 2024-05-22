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В Беларуси «пропадают» болота

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  • 22.05.2024, 12:29
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В Беларуси «пропадают» болота

Лугов стало также меньше.

Если 30 лет назад болота покрывали 14,2% территории Беларуси, то теперь лишь 4,2%. Такую информацию озвучил Дмитрий Груммо, директор Института экспериментальной ботаники Академии наук на пресс-конференции. По его словам, сокращение болот стало результатом мелиорации, пишет thinktanks.by.

В то же время в Беларуси осуществляются проекты по восстановлению территории болот. С 2006 года реализованы 40 таких проектов и восстановлена территория площадью в 70 тыс. гектар. Опытом восстановления нарушенных болотных экосистем  белорусские ученые делятся с международной общественностью.

Всего в Беларуси 56% территории заняты естественными природными экосистемами.

Самой проблемной категорией Дмитрий Груммо назвал луга, особенно пойменные. С изменением гидрологического слоя среды луга постепенно зарастают и сменяются лесной зоной. Какими темпами снижается площадь лугов, на пресс-конференции не уточнили.

Зато в стране растет территория, покрытая лесами – за последние 30 лет она увеличилась на 14%. Сейчас около 41% площади Беларуси занимают леса. По запасу стволовой древесины на каждого гражданина страны мы в 2,3 раза превышаем мировой уровень.

Глава Института экспериментальной ботаники предложил при охране видового разнообразия ориентироваться на экосистемный подход – сохранение в первую очередь мест обитания видов.

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