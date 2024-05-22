Колония «Волчьи норы» сутки была отрезана от внешнего мира 22.05.2024, 12:31

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Произошла нештатная ситуация.

Исправительная колония №22 «Волчьи норы» в Брестской области в течение суток была отрезана от внешнего мира. Причина – сильнейшая гроза и град. Об этом сообщил телеграм-канал правозащитников и журналистов ПЦ «Вясна» из Могилева.

Ливень с грозой прошёл в понедельник в районе деревни Доманово и Борки. В результате полностью отключилась телефонная связь в колонии, находящейся в лесу на границе Брестской и Гродненской областей на территории бывшей военной базы.

«Администрация ИК-22 не была готова к такой нештатной ситуации. Кроме того, что осуждённые не смогли связаться с родственниками, не был доступен ни один телефон администрации», — сообщает «Вясна».