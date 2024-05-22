Финляндия отреагировала на решение РФ измениить границу в Балтийском море 1 22.05.2024, 12:37

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Заявление озвучила глава МИД страны.

Финляндия намерена выяснить детали планов России в одностороннем порядке «изменить» морские границы страны в Балтийском море.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.

«По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел выясняет детали», - заявила она.

Министр напомнила, что конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре.

«Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом. Следует помнить, что внесение путаницы - это еще и гибридное влияние. Финляндию это не смутит», - подчеркнула Валтонен.

Накануне стало известно, что Минобороны РФ подготовило постановлению, согласно которому Москва в одностороннем порядке «изменит» морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.