Финляндия отреагировала на решение РФ измениить границу в Балтийском море

Финляндия отреагировала на решение РФ измениить границу в Балтийском море1
- 22.05.2024, 12:37
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Заявление озвучила глава МИД страны.
Финляндия намерена выяснить детали планов России в одностороннем порядке «изменить» морские границы страны в Балтийском море.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндия Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Twitter.
«По сообщениям СМИ, Россия может пересмотреть определение морских зон в Финском заливе. Министерство иностранных дел выясняет детали», - заявила она.
Министр напомнила, что конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре.
«Мы предполагаем, что Россия, как участник Конвенции, будет действовать соответствующим образом. Следует помнить, что внесение путаницы - это еще и гибридное влияние. Финляндию это не смутит», - подчеркнула Валтонен.
Накануне стало известно, что Минобороны РФ подготовило постановлению, согласно которому Москва в одностороннем порядке «изменит» морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.