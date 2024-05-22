Российским оккупантам, пытавшимся исполнить завет Путина, начали угрожать в РФ 22.05.2024, 12:47

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Требуют сняться с праймериз «Единой России».

Участники войны с Украиной, которые решили попробовать себя в сфере госуправления по завету президента России Владимира Путина, столкнулись с угрозами при попытке принять участие в праймериз «Единой России», сообщил зампред Госдумы Шолбан Кара-оол.

Он рассказал, что его земляки из Тывы, вернувшиеся с фронта, захотели баллотироваться в парламент республики от партии власти. Однако после того как они изъявили такое желание, им стали чинить препятствия некие люди, которых депутат не назвал.

«Я бы хотел предостеречь от ошибки некоторых молодых лиц в пиджаках, которые звонят бойцам СВО («специальной военной операции»), угрожая выдать им «волчий билет», если они не снимут свои имена с праймериз «Единой России», — написал Кара-оол. Ранее партия объявила, что результат всех участников войны с Украиной на предварительном голосовании, предназначенном для отбора претендентов на выборные должности, будет автоматически увеличен на 25%.

Кара-оол напомнил о кадровой программе «Время героев», запущенной Путиным с 1 марта этого года. Ею могут воспользоваться ветераны и военнослужащие с высшим образованием и управленческим опытом. По задумке, их должны переучить таким образом, чтобы они могли работать на госслужбе, в том числе участвовать в управлении регионами.

Кара-оол подчеркнул, что программа по переквалификации военных была задумана не для того, чтобы их делили на «своих» и «чужих». По его словам, фронтовиков «нельзя разочаровывать чванством клерков на местах», поскольку это будет рассматриваться как «попытка обмана» не только самих военных, но и лично президента.

Путин в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля заявил, что участники войны с Украиной должны стать новой «элитой общества» и занять «ведущие позиции» в системе образования, бизнеса и госуправления.