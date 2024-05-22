«Черноморский маневр» на Балтике 3 Виталий Портников, «Крым.Реалии»

22.05.2024, 13:09

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Виталий Портников

Как Россия хочет изменить морскую границу с НАТО.

Издание The Moscow Times отыскало информацию, согласно которой Россия в одностороннем порядке решила скорректировать морскую границу с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Министерство обороны России предлагает объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области.

При этом предлагается признать частично недействующим постановление Совета Министров СССР еще 40-летней давности. Просто потому, что это постановление не соответствует «современной географической обстановке». Что это за обстановка такая, даже не спрашивайте. Просто захотелось получить контроль над чужими водами — потому, что, видимо, так удобнее и потому, что, уверен, так можно устроить провокацию.

То есть, по большому счету, повторяется история с Черным и Азовским морями. Россия же не просто оккупировала и аннексировала Крым, она еще и объявила своими прибрежные территориальные воды. И хочется напомнить, что нежелание других государств соглашаться с этим решением Москвы не раз приводило к серьезным конфликтам. Переговоры об Азовском море между Украиной и Россией продолжались несколько лет, Москва настаивала на том, чтобы вообще не проводить морскую границу, чтобы Азовское море оставалось «общим» для России и Украины. Результаты известны: Россия оккупировала Азов, воспользовавшись для этого еще и правом, которое позволяло ее кораблям находиться в непосредственной близости от украинских портов. И теперь, после оккупации и аннексии Донецкой области, считает Азовское море «внутренним морем России».

Но в истории с Балтийским морем есть одно важное отличие: Россия хочет изменить морскую границу со странами — членами НАТО. Изменить в одностороннем порядке, после «общественного обсуждения» в самой России, а вовсе не после переговоров с Литвой и Финляндией. И это воскрешает в памяти требование Москвы к Финляндии о переносе границ во времена Иосифа Сталина. Опять-таки с тем отличием, что НАТО тогда не было.

Но этот «черноморский маневр» России на Балтике, уверен, не должен оставлять сомнений: Москва продолжает идти путем эскалации отношений со странами Запада. По сути, изменение морской границы на Балтике — продолжение дестабилизации границ с помощью мигрантов. И если Беларусь промышляла этим на границах Польши и той же Литвы, то Россия направляла миграционные потоки на границу с Финляндией. Почему бы теперь не проверить, как Финляндия и Литва отнесутся к переносу морских границ?

Это, уверен, очень опасный путь — тонкая грань, которая отделяет «гибридную войну» от настоящей. Но Россия сознательно идет по этому пути, рассчитывая, что западные страны просто побоятся открытого конфликта, отступят ну или, в крайнем случае, введут какие-либо экономические санкции, с которыми Россия уже научилась жить.

Однако украинский опыт доказывает, что «гибридной войной» и морскими границами российская агрессия никогда не исчерпывается. Если Владимира Путина не останавливают, он идет дальше.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»