СБУ объявила в розыск известного продюсера 3 22.05.2024, 13:31

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Он сбежал в Россию.

Служба безопасности Украины объявила в розыск известного продюсера украинского происхождения Юрия Бардаша, который сбежал в Россию, оправдывает полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину, поддерживает Путина и получил российское гражданство. Об этом сообщается 22 мая на странице СБУ в Facebook.

«СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Россию продюсеру Юрию Бардашу, призывающего к захвату Киева и Харькова. Служба безопасности собрала доказательную базу на Бардаша, оправдывающего войну РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, где начал широкую информкампанию в поддержку оккупантов», — говорится в сообщении.

Бардаш — основатель и продюсер музыкальных проектов «Quest Pistols», «Quest Pistols Show», «Грибы», «Нервы», а также певицы Луны и певца Wellboy.