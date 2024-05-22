В Беларуси грядут важные изменения в мобильной связи 1 22.05.2024, 13:44

3,690

Повышение стоимости услуг, новый тариф и новшества по роумингу.

У мобильных операторов — очередные новшества для клиентов. К примеру, компания А1 повышает стоимость некоторых услуг, а МТС запустила новый тарифный план, пишет zerkalo.io.

Компания А1 объявила, что изменит стоимость некоторых услуг. Так, с 1 июня подорожают отдельные роуминг-пакеты. К примеру, разовый взнос за услугу «Роуминг ТОП 5 ГБ» сейчас составляет 32,5 рубля, а станет — 35 рублей.

Также с 1 июня стоимость звонка на короткий номер 7100 составит 0,3 рубля за минуту (сейчас — 0,03 рубля).

Для компаний с 3 июня будет доступна только платная раздача трафика, для этого предусмотрена услуга «режим модема+». С этой даты А1 также собирается запустить для юрлиц, ИП, самозанятых и ремесленников услугу обещанного платежа.

Оператор МТС ввел новый тарифный план «Безлимитище MAX». «В абонентскую плату включены неограниченное количество минут исходящих звонков во все сети Беларуси и 100 ГБ мобильного интернета, — уточняют в компании. — Также на тарифе можно подключить услугу „Турбо безлимит“ за 0 рублей, чтобы пользоваться интернетом без ограничений. Она предоставляет безлимит мобильного интернет-трафика на максимально возможной скорости и дает возможность бесплатно «раздавать» в режиме модема до 100 МБ в сутки, далее — за 0,75 рубля в сутки».

Абонплата составляет 39,9 рубля, но сейчас действует акция — первые три месяца этот сбор установлен на уровне 19,9 рубля. Подключиться или перейти на тариф можно до конца июля.

Мобильный оператор life:) вводит изменения по роуминг-услугам в Болгарии и Монголии. Так, с 21 мая в сети роуминг-партнера Vivacom Bulgaria стали доступны роуминг-услуги со включенным интернетом, минутами и SMS. А с 1 июня для оператора Mongolia Unitel LLC добавят возможность подключать роуминг-услуги и снизят цены на звонки.