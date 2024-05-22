Путин все больше боится армии 1 Владимир Пастухов

22.05.2024, 13:57

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Фото: Getty Images

Дух Пригожина является ему по ночам.

Арест генерала Попова, бывшего командующего 58-й армией, частично принявшей на себя удар ВСУ во время прошлогоднего летнего наступления, является более показательным и знаковым, чем все предшествующие аресты в Минобороны, включая задержание Иванова и Кузнецова.

Этот арест укрепляет меня в мысли, что реальная картина мира сильно отличается от декларируемой. Путин все больше боится армии, ее генералитета, ее боевого костяка. Дух Пригожина является ему по ночам, и, видимо, не зря. С высоты сегодняшнего дня становится все более очевидным, что если бы во главе мятежа стоял не питерский бандит Пригожин, которого в армии не любили за все те публичные унижения, которым он ее подвергал, а какой-нибудь кадровый вояка, прошедший огонь, воду и медные трубы со своими солдатами, то исход мог быть совершенно другим даже тогда.

Попов был популярен в войсках (неважно – заслужено или нет). Прославился фрондерской выходкой, обратившись напрямую не по уставу к своим солдатам после снятия с должности. Очевидно, что это ему не забыли. Снова возникает вопрос, зачем вытаскивали перед «перегруппировкой» в МО из Африканской ссылки Суровикина и приземлился ли тот именно там, куда направлялся?

Владимир Пастухов, Telegram