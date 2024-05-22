Финляндия предложила запереть теневой флот РФ в Балтийском море 3 22.05.2024, 14:05

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Идут консультации с Великобританией.

Финляндия и Великобритания обсуждают возможности ограничить движение танкеров российского теневого флота. Эти суда не только перевозят нефть в обход западных требований о соблюдении ценового потолка, но и представляют экологическую угрозу, поскольку большинство составляющих флот танкеров уже старые и все хуже соблюдают меры безопасности.

Представители Лондона и Хельсинки рассматривают планы по привлечению третьих стран к блокированию передвижений российских танкеров в Балтийском море и проливе Ла-Манш, рассказала The Guardian министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен во время визита в британскую столицу.

Через Вируский пролив (часть Финского залива) между Финляндией и Эстонией проходит около 100 танкеров с российской нефтью в месяц. По данным Kpler и консорциума страховщиков P& I International Group, прошедшей зимой на танкеры в возрасте от 15 до 20 лет (и без западных страховок) пришлось почти 58% российского нефтяного экспорта по Балтийскому морю (58 млн баррелей). Еще более старые суда вывезли 14,8 млн баррелей.

В попытке обойти потолок и западные санкции Россия научилась быстро перерегистрировать компании, владеющие танкерами, и сами суда. В этой ситуации все меньше понятно, насколько танкеры и их владельцы соблюдают меры безопасности.

Есть свидетельства того, что теневой флот игнорирует требования страховых компаний, но очевидно, что он пытается таким образом обходить требования о соблюдении ценового потолка, отметила Валтонен. Поэтому, по ее словам, ЕС думает о новых санкциях, а страны «большой семерки» также изучают возможность противостоять антисанкционным действиям России.

«Мы будем использовать международные организации, а также посмотрим, насколько международное морское право позволяет нам эффективно запрещать такие перевозки», — сказала министр.

Международное право (прежде всего Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.) обеспечивает свободу судоходства. Поэтому любой стране сложно вмешиваться в движение судов, признала Валтонен. Но эти законы «были написаны для совершенно другого мира, чем тот, который мы наблюдаем сейчас», отметила она.