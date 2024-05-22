В Иране все может измениться Виктор Каспрук

22.05.2024, 14:17

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Народное недовольство никуда не делось.

Смерть президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета, может означать начало нового этапа развития политической ситуации в Иране. Однако то, что в Иране ушел из жизни один исламистский фанатик, не означает, что его не заменит другой такой же фанатик. Хотя нельзя исключать, что смерть президента Ибрагима Раиси может изменить в Иране все.

Очевидно, что его по-разному будут вспоминать в мусульманском и западном мире. Часть мусульман, несмотря ни на что, будет считать Ибрагима Раисе чутким, миролюбивым и глубоко верующим человеком. А вот в Украине и в Израиле будут помнить его совсем иначе.

Украинцы никогда не забудут вклад Раиси и возглавляемого им формально Ирана в войну России в Украине. Когда постоянное снабжение иранцами смертоносных дронов «Шахед», помогло их союзникам в Москве уничтожать в городах и селах мирные объекты инфраструктуры. По сути, Иран косвенно тоже участвует в российско-украинской войне, хотя в Тегеране постоянно делают вид, что они здесь ни при чем.

Так же и в Израиле всегда будут помнить, что именно во время президентства Ибрагима Раиси произошла страшная трагедия 7 октября 2023 года и то, что, 14 апреля 2024 года, по израильской территории было запущено более 300 ракет с территории Ирана.

Можно не сомневаться, что в ближайшее время в российских СМИ появятся статьи, авторы которых будут «аргументированы» доказывать, что падение вертолета, где находился Ибрагим Раисе, это не случайность. И что за этой катастрофой явно прослеживается украинский след. Потому что это, мол, месть украинцев президенту Ирана за то, что он подключился к борьбе России с нацистами в Украине.

Ведь мы прекрасно знаем, как путинский режим использует любую возможность, чтобы в очередной раз попытаться обмануть Украину в глазах мировой общественности. Так же кто-то из московских «экспертов» увидит в падении вертолета и «израильский след», настаивая на том, что Израиль уже не впервые уничтожает таким образом высокопоставленных лиц в Исламской Республике Иран.

Но как бы то ни было, президент Ибрагим Раиси не был первым лицом в Иране. Все важные вопросы решал аятолла Хаменеи. Но здесь есть одна немаловажная деталь. Хаменеи, которому исполнится 85 лет, планировал поставить на свое место именно Ибрагима Раиси. Он очень рассчитывал на то, что ему удастся плавно передать рычаги правления Раиси, когда для него наступит подходящее время.

Теперь все. У аятоллы Хаменеи преемника нет, но вопрос с передачей властей становится куда более острым, чем до смерти Ибрагима Раиси. Кроме того, на бывшего президента Ирана было завязано много политических элит и текущих вопросов, которые придется решать самому аятолле Хаменеи. И это нужно будет делать очень быстро.

Стоит вспомнить, что в Иране массовые протесты против засилья исламистского режима происходили достаточно регулярно. Несмотря на то, что их удавалось подавлять жестокими силовыми методами, народное недовольство никуда не делось.

Таким образом, для аятоллы Хаменеи и его ближайшего окружения вопросом номер один в ближайшие дни станет, как удержать ситуацию под своим контролем. Ведь нельзя исключать того, что в Иране, где на сегодня большинство населения составляет молодежь, которая, в большинстве своем, не согласна с ограничениями на свободу слова, не воспринимает теократическую власть режима аятолл, и так же обязательно носить для женщин хиджабу в Иран, начнутся массовые беспорядки.

Теперь иранские женщины могут тихо радоваться, что упал один из столпов репрессивного исламского режима. Возможно, нужен еще один вертолет для аятоллы Хаменеи, его ближайших мулл и охраны, чтобы появился шанс на смену власти в Иране?

Несмотря на то, что это сейчас может выглядеть как несколько преувеличенные надежды, но по всем признакам в Иране наконец-то появился реальный шанс на начало Демократической антиклерикальной революции. И как бы там ни было, Иран теперь явно стоит на пороге больших перемен. Изменений, предпосылок которых еще никогда не было со времени Исламской революции 1979 года.

Эти изменения могут стать куда более масштабными, чем если бы внезапно умер сам аятолла Хаменеи. Ведь кончина президента Исламской Республики Иран Ибрагима Раиси способна повлечь за собой огромный беспорядок в высших эшелонах иранского высшего руководства, поскольку новые претенденты будут бороться за власть. И, возможно, случится так, что к власти не придет еще один религиозный маньяк, который снова сделает преступлением в Иране быть независимой, умной и красивой женщиной.

Можно спрогнозировать, что самым актуальным вопросом для аятоллы Хаменеи и первого вице-президента страны Мохаммада Мохбера, который после смерти Ибрагима Раиси будет временно исполнять обязанности президента Ирана, станет удержать ситуацию в стране под своим контролем.

Через 50 дней согласно конституции Исламской Республики Иран должны пройти внеочередные президентские выборы. И это именно то время, когда у иранцев появится шанс изменить режим мулл, который за 45 лет своего правления превратил страну в мировое государство-парию.

После аварии вертолета с президентом Ирана Раиси будут выдвигаться многие версии этого события, и это понятно. Однако одной из наиболее вероятных, если это не была, конечно, ошибка пилота и экипажа президентского вертолета, является то, что некоторые влиятельные члены правящего класса Ирана неудовлетворены тем, что действия аятоллы Хаменеи и подчиненного ему президента Ибрагима Раиси вели к втягиванию страны в путь войны.

Если это так, то это были опережающие действия иранского истеблишмента, направленные на избежание прямого столкновения Ирана с Соединенными Штатами и Израилем, и на прекращение массированной помощи России в ее войне в Украине. Так это или нет мы сможем увидеть в ближайшее время, ведь сейчас Иран пересек ту границу, за которой возможны тектонические изменения в его международной и внутренней политике.

Виктор Каспрук, блог