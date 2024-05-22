Лукашенко как черная метка 22.05.2024, 14:42

Каких политиков ждала беда после дружбы с диктатором.

В связи с гибелью президента Ирана сайт udf перечисляет политиков, чья судьба печально сложилась после близкого знакомства с Александром Лукашенко.

Слободан Милошевич

Руководители Беларуси и Югославии подружились в 1999 году на фоне противостояния Белграда и НАТО. Теперь Александр Лукашенко любит вспоминать, как поддержал в тот момент сербов, но они сами не сильно переживали за судьбу Слободана Милошевича.

Последние годы жизни тот умер в тюрьме, будучи судим Международным трибуналом по бывшей Югославии. Милошевич умер в тюремной камере в Гааге в 2006 году.

Саддам Хусейн

Из последних высказываний Лукашенко не понять, виделся ли он с бывшим президентом Ирака хоть один раз лично. Но очевидно, что они немало общались по телефону и что руководитель Беларуси тепло относился к коллеге.

В последний раз Саддам Хусейн позвонил Лукашенко в 2003 году накануне военной операции США. В 2006 диктатора повесили.

Лукашенко потом вспоминал о его участии в строительстве Национальной библиотеки:

«Я говорю: «Саддам, надо внести какую-то сумму, мы тут строим». «Вы меня, президент, обижаете, я полмиллиона дам». Я говорю: «Спасибо». По-моему, он самую большую сумму внес».

Муаммар Каддафи

Многие помнят, как в 2008 году руководитель Ливии разбил свой бедуинский на территории резиденции «Заславль». Но мало кто тогда предполагал, что Муаммар Каддафи осталось жить совсем недолго.

Политик, которого Лукашенко называл «братом», был убит в 2011 году при наступлении в Ливии оппозиционных сил.

Уго Чавес

Президент Венесуэлы стал редким везением в поиске Лукашенко партнеров на дальней дуге. Чавес настолько проникся к руководителю Беларуси теплыми чувствами, что они попытались организовать транзит нефти из Латинской Америки в Беларусь. Да и вообще Уго Чавес не проявлял в отношениях скупости.

Смерть президента Венесуэлы от онкологии в 2013 году стала ударом: больше такого щедрого партнера он не нашел.

Наваз Шариф

Блестящая политическая карьера премьер-министра Пакистана закончилась вскоре после начала дружбы с Лукашенко. После второго визита руководителя Беларуси в далекую страну прошло чуть более полугода, как Наваза Шарифа с позором отправили в отставку.

Политики предъявили серьезные коррупционные обвинения, через года, в 2018-м, Наваза Шарифа и вовсе арестовали. В 2019-м его отпустили под залог и он сбежал в Лондон.

Вернулся на родину политик только в 2023-м.

Себастьян Курц

Молодой канцлер Австрии не постеснялся завязать дружбу с Лукашенко, отбросив всякие моральные сомнения. Но уже через несколько лет выяснилось, что это не было случайностью.

Себастьяна Курца обвинили в коррупционных нарушениях и в 2021 году он ушел в отставку.

В феврале текущего года Курца осудили 8 месяцев условно за дачу ложных показаний. В политику возвращаться он не намерен.

Эбрахим Раиси

Лукашенко слетал к президенту Ирана в ноябре 2023 года и всерьез надеялся, что отношения между странами удастся реанимировать. Осенью текущего года Эбрахим Раиси должен был нанести ответный визит в Минск.

Но политика ждала та же судьба, как и многих других, кто близко сошелся с Лукашенко. Эбрахим Раиси на днях погиб – в авиакатастрофе.