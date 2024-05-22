Простой выбор Виктор Андрусив

22.05.2024, 14:44

Виктор Андрусив

Фото: UIFuture

Россияне совершили кучу стратегических и оперативных ошибок.

Перманентный шквал разных плохих новостей создает многим людям ощущение катастрофы, неизбежного поражения и т.д. Каждый день читать новости с фразой «враг продвинулся» уже похоже на какую-то постоянную ползучую оккупацию, которую невозможно остановить.

У меня нет для вас специальных хороших новостей. Все действительно очень сложно, как в силу объективных причин (помощь Запада и рост силы орков), так и субъективных (государственное и военное управление). Но у меня есть мой аналитический вывод, что ситуация для нас будет неизбежно улучшаться. Возможно, не в ближайшие недели, но точно в ближайшие месяцы. Вот мои аргументы.

Оружие едет. Да, не вовремя, да, недостаточно. Но оно едет, и его будет только больше. Поверьте, если у вас было ноль снарядов, а стало 10 – это рост в 10 раз. Хотя вряд ли это позволит выиграть войну, это серьезное улучшение и, соответственно, рост количества убитых орков и сожженной техники.

Мобилизация идет. Да, неправильно, да, часто несправедливо. Но когда у комбата нет кем закрыть позиции, у комбрига нет резервов, а для техники нет экипажей, то единственное следствие этого – «враг продвинулся». Я не поддерживал такой вариант мобилизации и прогнозировал все проблемы, которые она вызовет для экономики. Поверьте, для фронта все равно, откуда и как возьмутся люди. Если они не возьмутся ниоткуда, то орки дойдут не только до Киева. Вам это может хоть 100 раз не нравиться, но такая реальность. Приход свежих сил позволит более эффективно сдерживать орков и, возможно, даже нанести им локальные поражения. Орки совершили кучу стратегических и оперативных ошибок, за которые их легко наказать, если есть люди и оружие.

F-16 полетят. Нет, не завтра, вряд ли на следующей неделе или месяце. Но к осени это произойдет. И это серьезно отразится на боевых действиях. Нет, мы не выиграем сразу войну, орки не убегут. Но если нам удастся снизить применение УАБ хотя бы на 50% – продвижение врага будет остановлено. А уровень потерь станет расти еще больше.

Все мы очень и очень устали. Не только ВСУ, хотя они в первую очередь. Плохие новости истощают, разуверяют. Я не буду обещать вам границы 1991 года, но могу пообещать, что снаряды, солдаты и самолеты F-16 резко снизят поток плохих новостей.

В конце концов, у нас с вами очень простой выбор: защищаться или Буча.

Виктор Андрусив, Telegram