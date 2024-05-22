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Ученые рассказали, как обеспечить себе здоровую старость

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  • 22.05.2024, 14:46
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Ученые рассказали, как обеспечить себе здоровую старость

И спастись от деменции.

Ученые из Университета Осаки (Япония) обнаружили, что восходящая социальная мобильность (социальный подъем, движение вверх) может отсрочить и предотвратить возрастное снижение когнитивных способностей. Результаты опубликованы в (JAMA Network Openhttps://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen).

Ученые использовали данные Японского геронтологического исследования, в котором приняли участие 9 186 человек в возрасте 65 лет и старше с 2010 по 2016 год. Исследователи собрали информацию о здоровье участников, определили частоту развития деменции в изучаемой группе, а также получили данные об уровне образования, социальном статусе и общественной мобильности испытуемых.

Социальная мобильность — это перемещение индивида или группы в иерархической системе социальной стратификации (раздедения). Она бывает горизонтальной (перемещение внутри социального слоя) и вертикальной (повышение или понижение социального статуса).

Результаты показали, что восходящая социальная мобильность (повышение в должности, рост заработков) была взаимосвязана с более низким риском развития деменции в возрасте 75 лет и старше. Нисходящая мобильность, напротив, коррелировала с ухудшением когнитивных навыков.

Исследователи предположили, что улучшение социально-экономических условий может стать ключом к профилактике деменции и более здоровому долголетию.

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