Фарс Путина Дэвид Экс, The Telegraph

22.05.2024, 14:51

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Как плохо просчитанная операция РФ обернулась провалом.

Все ожидали, что 9 мая Россия начнет новое наступление в Украине. Это символический день для войны по выбору, которая связана не столько с территорией или ресурсами, сколько с представлением российского лидера Владимира Путина о себе как о новом императоре, правящем процветающей Российской империей.

Но новая империя Путина — это фарс, хотя и кошмарно кровавый. И его наступление на День Победы – тоже фарс. Менее чем через две недели после того, как первые российские взводы пересекли северную границу Украины с Россией, к северу от Харькова, российская операция застопорилась всего через несколько миль.

Еще хуже для почти 500-тысячной оккупационной армии то, что северное наступление привело к чрезмерному расширению российской материально-технической и бронетанковой поддержки и вынудило незащищенную пехоту атаковать пешком. Перед Днем Победы уровень потерь среди россиян был высоким. Сейчас он катастрофически высок, поскольку украинские механизированные бригады усиливают северный фронт.

Вполне возможно, что самый кровавый день за всю 27-месячную войну русские пережили, когда северное наступление достигло кульминации. По данным Министерства обороны Украины, 12 мая число жертв среди россиян составило рекордные 1740 человек. Это на сотни больше, чем русские имели в предыдущие недели.

Никто за пределами Кремля не знает, каковы были фактические военные цели наступления. Но с чисто военной точки зрения оно почти наверняка того не стоило. Русские не только не смогли получить контроль над какой-либо важной местностью, но и растратили наступательную огневую мощь, которая могла бы иметь большее значение в других местах вдоль 700-мильной линии фронта.

Возможно, российское командование надеялось, что их 30-тысячная северная группировка прорвет оборону Украины и двинется в сторону Харькова, расположенного в 20 милях к югу. С другой стороны, они, возможно, хотели, чтобы украинское командование подумало, что русские нацелены на Харьков – и все это для того, чтобы заставить украинцев передислоцировать все имеющиеся бригады с востока на север.

Также возможно, что российское командование намеревалось оставаться гибким – и переходить от одной цели к другой, в зависимости от реакции Украины на первые атаки через границу.

В любом случае, по мере того, как северное наступление приближается к третьей неделе, становится очевидным, что русские не смогли достичь ни одной цели. Ценой нескольких тысяч жертв новая северная группировка российских войск продвинулась примерно на пять миль к югу. В первые дни наступления русские захватили цепочку слабозащищенных небольших населенных пунктов. Но когда они достигли окраин первых крупных населенных пунктов на северной оси – Липцы на западе и Волчанск на востоке – они столкнулись с более жесткой украинской обороной, усиленной несколькими механизированными бригадами численностью в 2000 человек.

Там, на подступах к Липцам и Волчанску, наступление русских максимально замедлилось. В жестоких городских боях «успешным» для русских может считаться день, когда они пройдут вдоль одного городского квартала и захватят одно большое здание – здание, которое украинские ВСУ могут просто разбомбить в руины, как только русские займут его.

Само собой разумеется, что захват Харькова для русских в этих условиях практически невозможен.

Теперь о другой возможной цели – вынудило ли это наступление украинский генеральный штаб ослабить восточный фронт, чтобы ужесточить северный фронт? Пока нет.

Несколько украинских бригад ушли с востока на север, присоединившись к другим бригадам, которые украинское командование, очевидно, держало в резерве именно для этого северного сценария. Но украинская оборона на востоке удерживается, а темпы продвижения России фактически замедлились, поскольку очаг боевых действий переместился на север.

Как именно Украина остановила наступление России на севере, не принося в жертву украинскую оборону на востоке, на данный момент остается нерассказанной историей, ключи к которой — украинская разведка, запасы боеприпасов и расположение украинских резервов, но в равной степени — российское планирование, руководство и огневая мощь.

Вероятно, имело большое значение сильно запоздалое предоставление новой военной помощи США после шестимесячной законодательной блокады со стороны дружественных России республиканцев в Конгрессе США. В последние недели американцы спешно переправили крупные партии боеприпасов и бронетехники.

Также вероятно, что, как это уже не раз случалось в этой войне, российская армия просто не была такой мощной и устойчивой, как Путин мог думать перед началом северной операции. Тот факт, что он запланировал наступление на День Победы, должен сказать нам все, что нам нужно знать.

Наступление, как и вся война в целом, — это политический театр. А в театре видимость важнее реальности. Поэтому все, что Путину нужно сделать, чтобы его театральное наступление оказалось успешным — это дать новое определение того, что означает «успешный», и объявить о победе.

Дэвид Экс, (The Telegraph (перевод — https://focus.ua/opinions/647785-politicheskiy-teatr-pod-harkovom-pochemu-zabuksovalo-severnoe-nastuplenie-rf)