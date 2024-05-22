В России возрождают карательную психиатрию 11 22.05.2024, 18:23

2,684

Более 30 фигурантов политических дел отправили на принудительное лечение.

Российские суды за последние полтора года направили на принудительное психиатрическое лечение как минимум 33 фигуранта политических дел, подсчитало «Агентство». И хотя подобная практика еще не достигла советских масштабов, статистику по ней утешительной назвать нельзя: в прошлом году частота таких решений увеличилась в пять раз в сравнении со средним показателем 2021 и 2022 годов.

Всего за период с 2013 года на принудительное лечение инакомыслящих отправляли 55 раз. До 2020-го — это было не более трех человек в год, в 2021-м цифра возросла до семи, но в 2022 году вновь опустилась до трех. В прошлом году, однако, показатель резко поднялся — до 25, а за первые четыре с половиной месяца текущего года суды в России вынесли не менее восьми таких решений.

Реальная цифра подобных случаев может быть выше, считает член общества «Мемориал» Алексей Макаров. Правозащитник также напоминает, что в позднем СССР политических заключенных почти всегда отправляли в специальные психиатрические больницы, находившиеся в ведении МВД. В настоящий момент, несмотря на расширение применения практики принудительного лечения, она пока не достигла советских масштабов, добавляет он: «В середине 1970-х годов примерно каждый шестой осужденный за антисоветскую агитацию или за распространение заведомо клеветнических измышлений попадал на принудительное лечение».

На прошлой неделе Ленинский районный суд Нижнего Новгорода отправил местного жителя Алексея Вольского на принудительное лечение по делу о «фейках» про армию. В ноябре прошлого года аналогичное решение было принято в отношении жительницы Санкт-Петербурга Виктории Петровой, также обвиненной в «фейках». В октябре 2023-го суд назначил принудительное психиатрическое лечение нижегородцу Алексею Оношкину — его обвинили в «фейках» и «призывах к терроризму» за посты и комментарии в VK.

Карательной психиатрии в прошлом году были также подвергнуты депутат саратовского села Хоперское Олег Непеин — за сообщения в региональном чате об убийствах российской армией жителей Мариуполя и Бучи; экоактивист и зоозащитник Александр Бахтин — также за сообщения о гибели мирных украинцев; жительница Владикавказа Теона Келехсаева — за повторную «дискредитацию» российской армии в постах в VK и Instagram.

Жителя Тверской области Сергея Колина отправили на принудительное лечение в апреле 2023-го за то что он в переписке с «неустановленными лицами» якобы согласился вступить в легион «Свобода России» и выражал «негативное отношение к руководству Российской Федерации и органам власти».