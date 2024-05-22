Легендарный клуб «Реактор» откроется этим летом 1 22.05.2024, 18:54

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Под началом новых владельцев.

Легендарное место для тех, чья молодость выпала на «нулевые», минский клуб «Реактор» вновь откроется летом под началом новых владельцев. Как сообщила новая владелица культового помещения на Веры Хоружей, 29, ремонт и все нужные подготовительные работы уже идут полным ходом. Кто занимается проектом, что останется от старого «Реактора» и когда ждать открытия, пишет «Онлайнер».

Новую владелицу помещения, решившую воскресить легенду, зовут Светлана Рамонка. В недавнем прошлом она организатор рок-концертов в минских клубах. Работала с группами «Пилот» и «Кукрыниксы», организовывала премию «В кедах», которая проходила в начале 2010-х в не менее значимом клубе «Центр». Также, если загуглить ее имя, то можно найти множество информации про работу «ведущей мероприятий и свадеб».

— Мы с партнером случайно узнали, что клуб Rich Cat, который долго находился на месте бывшего «Реактора», закрылся и помещение вновь сдается в аренду. Было решено восстановить легенду. В свое время «Реактор» был самым культовым клубом в городе, и мы помним об этом. Я позвонила создателю оригинального «Реактора», и он официально одобрил идею и разрешил пользоваться названием. Он был очень рад, что его детище получит новую жизнь.

Мы хотим сохранить разностороннюю работу клуба, объединить под одной крышей все субкультуры — от рока до рэйва и рэпа. Планируем помогать локальным белорусским музыкантам, давая им возможность выступить на крупной площадке. Помимо живых концертов, на площадке также будут проходить вечеринки с диджеями. Уже сейчас нам поступают предложения от организаторов. Наша площадка свободна и готова к сотрудничеству!

В данный момент на площадке идет ремонт. В планах установить мощный звук и создать новый современный дизайн помещений, сохранив при этом дух старого «Реактора». Первый этаж будет выполнен в стиле стимпанк, а второй будет адаптирован под Вальгаллу и стиль викингов. «Ричкэтовских» огромных котов мы отдадим обратно — оказалось, что они находятся на балансе ГХУ.

Команда людей, которая будет заниматься клубом, уже набрана. Арт-директором, к примеру, станет небезызвестный господин Болт, который ранее был арт-директором Beer&Wine. Уже в середине июля откроется летнее кафе и банкетный зал, где можно будет отдохнуть и пообедать.

— Сам обновленный «Реактор» планируем открыть в конце июля большой двухдневной вечеринкой. В первый день будет рок-концерт, а второй день мы отдадим под электронную музыку или хип-хоп, чтобы публика имела представление о разностороннем формате работы клуба. По выходным в новом «Реакторе» мы будем устраивать вечеринки до самого утра — все как в старые добрые, — рассказала Светлана.