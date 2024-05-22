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Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN

  • 22.05.2024, 19:02
Усик возглавил рейтинг лучших боксеров мира по версии ESPN
Александр Усик

Украинец 18 мая стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Украинец Александр Усик поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала ESPN.

Украинец 18 мая победил в Эр-Рияде британца Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Усик ранее занимал в рейтинге ESPN третье место. С первой строчки он сместил абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда.

На третьем месте в рейтинге японец Наоя Иноуэ, абсолютный чемпион во втором легчайшем весе.

37-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 22 поединка на профессиональном ринге.

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