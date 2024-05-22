Польша объявила о переброске дополнительных войск на границу с Беларусью 4 22.05.2024, 19:12

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На границе также установят железобетонные ежи и частоколы.

Варшава намерена увеличить число военнослужащих на границе с Беларусью, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы готовы увеличить военное присутствие на польско-белорусской границе. Мы защитим польскую границу, полиция и пограничная служба получат поддержку и лучшее оборудование», — цитирует министра издание 300polityka.

По его словам, на границе установят железобетонные ежи и частоколы, а также оборудование для мониторинга и борьбы с беспилотниками.

Ранее он сообщал, что Польша закупила у США четыре разведывательных аэростата Barbara для наблюдения за воздушным пространством на границах с Россией и Беларусью.

Аэростаты Barbara способны обнаруживать ракеты, самолеты, беспилотники и плавучие средства в радиусе более 300 км. Они будут интегрированы с действующей в стране системой ПВО.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава потратит 2,3 млрд евро на укрепление безопасности вдоль восточной границы с Россией и Беларусью. «Мы начали эти работы, чтобы сделать границу Польши безопасной в мирное время и непроницаемой для врага во время войны», — подчеркивал Туск.

По его словам, Польша занимает стратегическое положение на восточном фланге НАТО и Евросоюза и чувствует ответственность за всю безопасность на континенте.

В середине февраля The Times сообщала, что страны Балтии построят более 1000 бетонных бункеров на границах с Россией и Беларусью. В «Балтийскую линию обороны», по данным газеты, войдут все средства для сдерживания потенциальных захватчиков: противотанковые мины, рвы, колючая проволока и так называемые зубы дракона — пирамидального вида противотанковые надолбы из бетона или железобетона. Рядом с границами разместят склады боеприпасов. Строительство планируют начать в январе следующего года.

В 2024 году военные не менее 10 стран НАТО заявили о том, что возможная агрессия России против стран альянса — реальный сценарий ближайшего будущего. В частности, министр обороны Польши сказал, что власти республики не исключают нападения России после окончания войны в Украине. По его словам, Минобороны Польши уже начало предпринимать конкретные шаги на фоне этой угрозы, в том числе занялось устранением пробелов в оснащении армии: заключены контракты на поставки вооружений на 19 млрд злотых (более 4 млрд евро), в основном с польскими оборонными предприятиями.