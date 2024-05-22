Житель Новополоцка впечатлился сериалом «Слово пацана» и напал на подростков на улице с ножом 3 22.05.2024, 19:15

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Иллюстративное фото

Чем все закончилось.

Зимним вечером школьник Артем (все имена вымышлены) гулял по главной улице Новополоцка вместе с тремя друзьями и подругой. День был отличный — его день рождения. Общаясь и шутя, они прошли очередную автобусную остановку и вдруг услышали мужской окрик. Следующие несколько минут стали для компании одними из самых страшных в жизни. Но в итоге их обидчику пришлось дорого заплатить за свою выходку. Подробности истории, в которой кто-то, кажется, представил себя героем недавнего российского хита «Слово пацана», «Зеркало» рассказывает по опубликованному приговору суда.

Все произошло вечером 3 января 2024-го в центре Новополоцка, возле гостиницы «Беларусь» и буквально напротив горисполкома. Было около 21:20. Подростки — четверо парней и одна девушка — смеясь, проходили мимо автобусной остановки.

— Эй, чушпаны, стойте, — внезапно услышали они в спину.

Обернувшись, они увидели мужчину средних лет и не успели сориентироваться, как тот резко приблизился и схватил первого попавшегося парня за куртку. Им был Артем. Остальные машинально отошли на несколько шагов.

Незнакомец притянул школьника вплотную к себе, выхватил нож и приставил его к груди ребенка острием вверх. От него несло алкоголем.

— Насмотрелись своих сериалов, — буркнул мужчина и оттолкнул подростка. Тот отбежал к друзьям.

В этот момент из магазина возле остановки выскочил другой мужчина — приятель первого. Поняв, что происходит какая-то стычка, он потянул друга в сторону.

— Валите отсюда, пока я вас не прибил, — бросил тот напоследок подросткам, и двое незнакомцев ушли.

Испуганные школьники тут же позвонили в 102 и дождались милиции. Вместе с Артемом и его друзьями милиционеры принялись ездить по городским улицам, и вскоре ребята опознали обидчика с его приятелем в нескольких сотнях метров от места происшествия.

Мужчину задержали. Он сказал, что столкнулся с компанией подростков и во избежание конфликта достал из кармана нож, чтобы напугать их, но больше ничего не делал, и все разошлись. Тот самый нож — домашний, самодельный — был при нем. Медосвидетельствование, проведенное ночью, выявило в крови мужчины 0,73 промилле алкоголя — машину водить нельзя уже после 0,3.

Проявляя бесчинство, вселяя страх

Задержанного звали Алексей. Оказалось, что он уже был судим, и не по мягкой статье. В 2006-м его приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью. Последние несколько лет срока благодаря хорошему поведению он провел в колонии-поселении, а затем и вовсе на «химии» и освободился в 2018-м.

После этого Алексей вернулся в родной Новополоцк и смог устроить свою жизнь. Семьи у него не было, но была постоянная работа в стройтресте, там он был на хорошем счету. Он не совершал даже административных правонарушений. И вот — глупый инцидент и новая «уголовка».

5 января мужчину официально взяли под стражу и обвинили в особо злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 Уголовного кодекса).

По мнению следствия, приставив нож к груди подростка, Алексей создал реальную угрозу и опасность для жизни и здоровья как самого Артема, так и остальных школьников, и все они воспринимали эту угрозу как вполне реальную, боялись за свою жизнь и жизнь друга.

Мужчину отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты не выявили у него каких-либо психических расстройств, в том числе алкоголизма. В заключении сказано, что Алексей хоть и был пьян, но мог осознавать характер и опасность своих действий и руководить ими.

Оскорбленные чувства

Суд состоялся 17 апреля 2024 года в Новополоцке, хотя рассматривать уголовное дело почему-то доверили судьям из соседнего Россонского района.

Алексей признал вину полностью. Он сказал, что 3 января — это был первый рабочий день нового года — он взял с собой на работу кухонный нож из дома, чтобы заточить. Вечером они с коллегой выпили и на остановке заметили компанию подростков. Алексею показалось, что школьники говорили что-то о нем и смеялись. Он почувствовал себя оскорбленным и решил не оставлять это без ответа — в итоге произошло все, что описано выше. Мужчина сказал, что понимает, что напугал юношей и девушку, они могли реально бояться за свою жизнь, и раскаивается в этом.

Его друг рассказал, что зашел в магазин за продуктами, а выходя, увидел, что Алексей отталкивает от себя какого-то парня. На вопрос, что происходит, тот объяснил, что «молодежь обнаглела», они его якобы обозвали. Друг подумал, что подростки действительно цеплялись к Алексею, сказал им успокоиться и идти домой, а приятеля успокоил и увел в сторону. Лишь спустя некоторое время он заметил в руке у мужчины нож.

Нож и страх

Потерпевшими по делу проходили все пять школьников. Каждый из них дал показания. По их словам, они спокойно шли по улице, общались, никого не трогали и не оскорбляли, не баловались, и мужчина прицепился к ним совершенно беспричинно. По его состоянию и речи было ясно, что он пьян.

По словам Артема, когда хулиган схватил его и приставил к груди нож, он очень сильно испугался, плохо понимал, что происходит и как себя вести, не знал, все обойдется или нож сейчас вонзится в его тело. Остальные сказали, что тоже были напуганы и растеряны, не знали, чего ожидать, боялись и за друга, и за себя.

В суде выступили родители и педагоги каждого из ребят и дали на них характеристики: все вполне порядочные, честные, неконфликтные, учатся нормально, ведут себя корректно, вредных привычек не имеют, в неискренности и лживости не замечены, не привлекались, на учетах не состоят. Словом, причин не доверять их показаниям нет.

Опасный рецидивист

Если бы инцидент произошел в менее людном месте, у следствия могли бы быть проблемы с доказательствами — это было бы слово против слова. Но в центре Новополоцка нет недостатка в камерах слежения. Камера на магазине «Веста» возле остановки запечатлела все случившееся. На записи, которую показали в суде, было видно, как компания подростков проходит мимо остановки, где стоит Алексей. Тот внезапно начинает идти вслед за ними, все останавливаются, мужчина хватает Артема, достает нож и приставляет к его груди.

С учетом всех доказательств мужчину без колебаний признали виновным в особо злостном хулиганстве. Эта статья предусматривает наказание от трех до пяти лет ограничения или от трех до десяти лет лишения свободы.

Несмотря на хорошие характеристики Алексея с работы и от участкового, отсутствие нарушений закона в последнее время, признание и раскаяние, отягчающие вину факторы были гораздо сильнее: он совершил преступление пьяным и имел непогашенную судимость за особо тяжкое преступление. А значит — рецидивист.

В итоге за неудачный косплей «Слова пацана» Алексея приговорили к пяти годам лишения свободы в условиях строгого режима. Вдобавок родители Артема взыскали с мужчины в пользу подростка 1000 рублей компенсации морального вреда.