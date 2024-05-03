Одно из юрлиц крупной белорусской сети терпит убытки 3.05.2024, 4:36

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ООО «Производственная компания Ромакс», которая аффилирована с сетью магазинов «Остров чистоты и вкуса», закрыла первый квартал с убытками, следует из опубликованного финансового отчета.

Если в январе — марте 2023 года была чистая прибыль 469 тысяч рублей, то теперь есть чистый убыток 266 тысяч. В том числе на это повлияли курсовые разницы. Также значительно выросли «прочие расходы по финансовой деятельности», управленческие и другие расходы.

Одновременно с этим просела выручка. В первом квартале прошлого года она превышала 3,8 миллиона рублей, а в первом квартале нынешнего года вышла сумма чуть меньше 3,2 миллиона.

Основные виды деятельности компании — это сдача в аренду недвижимости, аренда и лизинг оборудования, а также автомобильные грузоперевозки. Также она доставляет товары для сети «Остров чистоты и вкуса».

По данным Торгового реестра, сейчас у «Острова» около 430 магазинов, в том числе это алкошопы «Три Лося». Основная часть торговых точек работает в формате дрогери (бытовая химия, парфюмерия и средства личной гигиены) и продает некоторые продукты питания. Информация из реестра показывает, что в 2024 году было закрыто примерно 150 магазинов.

Аудиторы по итогам 2023 года заявили, что ООО «Производственная компания Ромакс», связанная с сетью, допустило дефолты по облигациям. Выплаты инвесторами были перенесены на 2024 год.

Также в начале нынешнего года стало известно, что несколько компаний подали иски к основному юрлицу торговой сети. Причины судебных споров — долги по арендной плате и по расчетам за товары. Например, среди истцов было российское предприятие «Коттон Клаб» (производитель средств личной гигиены). У него были претензии к ООО «Фабрика Ромакс», которое тоже связано с сетью.

В декабре 2023 года на фоне закрытия ряда магазинов «Острова чистоты и вкуса», а также проблем с ассортиментом Министерство антимонопольного регулирования и торговли не стало комментировать происходящее с сетью. Хотя ведомство подтвердило, что знакомо с ситуацией.

«В этой группе (дрогери. — Прим. ред.) достаточно продавцов. Объекты работают… Все остальные коммерческие вопросы — это к компаниям», — заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Помимо «Острова чистоты и вкуса» в Беларуси есть другая крупная дрогери-сеть «Мила» (также работает под брендом «Космо»). Торговый реестр показывает, что у нее сейчас примерно 573 магазина по всей Беларуси, десять из которых открыты в нынешнем году (18 закрылись).