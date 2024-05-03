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Над городами Украины заметили загадочные вспышки и «цветное небо»

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  • 3.05.2024, 7:51
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Над городами Украины заметили загадочные вспышки и «цветное небо»

Стало известно, что это было.

В некоторых городах Украины в небе были заметны вспышки и цветное небо. Позже стало известно, что это была вторая ступень носителя ракеты Falcon 9.

Об этом сообщают The Alpha Centauri и компания SpaceX в социальной сети Twitter.

«Снова таинственные объекты в украинском небе! Над некоторыми регионами страны можно было увидеть вторую степень носителя Falcon 9, запустившего два спутника WorldView Legion», - сообщили на странице The Alpha Centauri.

В некоторых регионах Украины жители видели северное сияние.

Позже сервис определил путь движения запуска.

«В соответствии с траекторией сегодняшнего запуска будет видно, что примерно в 22:50 по Киеву вторая ступень Falcon 9 находилась именно там, где этот объект наблюдали на небе - на северо-западе», - сообщили на странице The Alpha Centauri

Компания SpaceX подтвердила развертывание двух спутников WorldView Legion.

«Развертывание первых двух спутников WorldView Legion подтверждено», - сообщили в SpaceX.

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