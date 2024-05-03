В Альпах погиб 32-летний белорус 3.05.2024, 8:26

Поскользнулся на снегу и упал в пропасть.

По сообщению местной прессы, 32-летний альпинист погиб 1 мая в швейцарских Альпах. Он поскользнулся и упал в пропасть глубиной более 100 метров. В другом сообщении утверждается, что это был гражданин Беларуси, который давно уже жил в Германии.

Происшествие случилось в горном массиве Альпштайн, на склоне самой высокой ее вершины под названием Зентис.

Сотрудник местной канатной дороги заметил, как в 15:45 какой-то мужчина пересекал снежное поле, но через некоторое время потерял его из поля зрения.

Очевидец сразу сообщил, что видел человека в опасном месте, в службу авиаспасения. Во время поискового полета она нашла альпиниста на крутой местности, но он был уже мертв.

По предварительной информации, мужчина заблудился на горе из-за массы снега. Затем он поскользнулся на снегу и упал в пропасть глубиной более чем в сто метров, сообщает полиция полукантона Аппенцелль-Иннерроден. Утверждается, что человек имел недостаточную для таких гор экипировку.