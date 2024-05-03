Экс-замминистра с Кубани подстрелили на фронте в Украине 1 3.05.2024, 8:45

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Он завербовался на войну в составе подразделения «Шторм Z».

Бывший замминистра сельского хозяйства Краснодарского края РФ Ким Тертица, получивший 12 лет колонии за многомиллионное взяточничество, отправился на войну с Украиной после того, как суд отклонил его апелляцию в начале 2023 года. Экс-чиновник участвовал в боевых действиях в составе штурмовой роты «Шторм Z». Он находился на фронте два месяца, начиная с 21 мая, пока не получил тяжелое ранение 22 июля, пишет «Кавказ. Реалии».

Издание обнаружило судебное решение, в соответствии с которым Тертице отказали в прохождении военно-врачебной комиссии в 419-м военном госпитале после завершения лечения в декабре. В обосновании говорилось, что участники боевых действий из числа бывших осужденных официально военнослужащими не считаются. Тертица подал на госпиталь в суд, но там встали на сторону Минобороны и отклонили иск. Где сейчас находится экс-чиновник, не уточняется.

Бывший замглавы минсельхоза Кубани стал фигурантом уголовного дела после серии взяток. В 2017 году он вместе с подчиненным получили от директоров нескольких сельхозкооперативов в общей сложности 7,5 млн рублей. За это чиновники обещали предоставить им гранты на развитие бизнеса. Тертица имел необходимые полномочия, поскольку возглавлял конкурсную комиссию, отбирающую участников программы по развитию сельского хозяйства края. В суде чиновник вину не признал, заявив, что его оговорил бывший подчиненный.