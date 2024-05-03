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В Беларуси проверили кондитерскую продукцию: результаты шокируют

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  • 3.05.2024, 8:50
  • 5,692
В Беларуси проверили кондитерскую продукцию: результаты шокируют

Подробности.

Запрещенные добавки, занижение нормативных показателей, истекший срок годности — основные нарушения, найденные в импортной кондитерской продукции за первый квартал 2024 года.

Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, пишет «Минск-Новости».

— В первом квартале 2024-го в Беларуси проверили 773 наименования кондитерских изделий, — рассказала Моргунова. — Из них 626 — импортного производства. Нарушения обнаружили в 92,5%. Притом 92% приходятся на импорт. Это превышение максимально допустимого уровня синтетических красителей и консервантов, применение запрещенных пищевых добавок, подсластителей, консервантов, использование масложирового сырья с высоким содержанием трансжиров, реализация продукции с истекшими сроками годности.

Нарекания были и к органолептическим показателям: продукция не соответствовала стандартам по внешнему виду, запаху, цвету и вкусу. Также производитель занижал физико-химические показатели, вынесенные на маркировку продукции.

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