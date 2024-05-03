Британия разрешила Украине бить своим оружием по территории России 2 3.05.2024, 8:56

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Названы города, попадающие под удар.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут наносить удары по территории России британским оружием в рамках самообороны и в ответ на российские атаки по украинским объектам, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

«Украина имеет на это право. На фоне того, как Россия наносит удары по Украине, вполне понятно, почему Украина чувствует необходимость быть уверенной, что может защитить себя», — сказал Кэмерон в ходе визита в Киев.

Он также пообещал ежегодную поддержку Украины со стороны Великобритании. По его словам, Лондон будет направлять Киеву 3 млрд фунтов стерлингов ($3,74 млрд) в год «столько, сколько необходимо». При этом поставок оружия пока не будет, поскольку, по словам Кэмерона, Великобритания направила Киеву со складов все, что могла.

Лондон первым в мае 2023 года передал Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые имеют дальность полета 250–500 км. Изначально предполагалось, что они будут использованы в ходе контрнаступления ВСУ, в частности, для ударов по военным объектам России в Крыму.

Дальность Storm Shadow потенциально позволяет украинской армии наносить удары по многим городам России — под удар могут попасть Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Белгород. Год назад правительство Великобритании получило от Украины заверение, что ракеты будут использоваться только для атак на объекты на захваченных территориях Украины, говорил источник CNN.

В апреле этого года британский премьер-министр Риши Сунак объявил о предоставлении пакета военной помощи на 500 млн фунтов стерлингов (около $620 млн), в котором будет новая партия Storm Shadow. США, в свою очередь, одобрили военную помощь Украине на $60,8 млрд и тайно поставили Киеву дополнительные дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 км.

На этом фоне начальник штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин, помогавший Украине планировать атаки на Черноморский флот РФ, пообещал более частые и эффективные удары ВСУ по территории России. «По мере увеличения возможностей Украины сражаться на дальних расстояниях <…> ее способность проводить операции в тылу [врага] будет становиться [все более явной] особенностью этой войны», — отметил Радакин.