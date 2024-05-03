Мощная магнитная буря вызвала полярное сияние в Беларуси 3.05.2024, 9:03

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А над Минском заметили «НЛО».

На Солнце начались мощные вспышки, которые привели к возмущению магнитного поля на Земле. В северных широтах, в том числе в Беларуси, вечером 2 мая наблюдали полярное сияние. Но это еще не самое необычное, что увидели сегодня жители нашей страны.

Как сообщает телеграм-канал nadvorie, на Солнце произошли мощные вспышки и два СМЕ (Coronal mass ejection — выброс солнечного вещества в межпланетное пространство) 2 мая столкнулись с магнитным полем Земли. По отдельности их воздействие было незначительным, но вместе они вызвали сильную геомагнитную бурю класса G3 с полярными сияниями, видимыми даже на юге США вплоть до Вашингтона, а в Восточном полушарии — на севере Казахстана.

Ожидается, что 4 мая в магнитное поле Земли врежется еще один СМЕ.

Северное сияние 2 мая уже заметили на Киевщине и в северо-восточных регионах Украины, видели его и в Беларуси — вероятно, в Озерище под Минском.

Но это еще не все: сразу несколько читателей телеграм-канала nadvorie рассказали, что в попытках поймать полярное сияние «наснимали что-то непонятное» — светящийся объект, пролетевший по небу:

«Летело над Минском с юга, юго-востока на север, северо-запад медленно…»

«Я когда делала эту фотку, видела справа, как будто звезда падала. Было очень быстро. Барановичи. Время 22.18 местного минского».

К слову, странный светящийся и движущийся объект видят и в Украине.

Впоследствии телеграм-канал Alpha Centauri сообщил, что как раз в это время можно было увидеть вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.