закрыть
3 мая 2024, пятница, 10:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мощная магнитная буря вызвала полярное сияние в Беларуси

  • 3.05.2024, 9:03
  • 2,262
Мощная магнитная буря вызвала полярное сияние в Беларуси

А над Минском заметили «НЛО».

На Солнце начались мощные вспышки, которые привели к возмущению магнитного поля на Земле. В северных широтах, в том числе в Беларуси, вечером 2 мая наблюдали полярное сияние. Но это еще не самое необычное, что увидели сегодня жители нашей страны.

Как сообщает телеграм-канал nadvorie, на Солнце произошли мощные вспышки и два СМЕ (Coronal mass ejection — выброс солнечного вещества в межпланетное пространство) 2 мая столкнулись с магнитным полем Земли. По отдельности их воздействие было незначительным, но вместе они вызвали сильную геомагнитную бурю класса G3 с полярными сияниями, видимыми даже на юге США вплоть до Вашингтона, а в Восточном полушарии — на севере Казахстана.

Ожидается, что 4 мая в магнитное поле Земли врежется еще один СМЕ.

Северное сияние 2 мая уже заметили на Киевщине и в северо-восточных регионах Украины, видели его и в Беларуси — вероятно, в Озерище под Минском.

Но это еще не все: сразу несколько читателей телеграм-канала nadvorie рассказали, что в попытках поймать полярное сияние «наснимали что-то непонятное» — светящийся объект, пролетевший по небу:

«Летело над Минском с юга, юго-востока на север, северо-запад медленно…»

«Я когда делала эту фотку, видела справа, как будто звезда падала. Было очень быстро. Барановичи. Время 22.18 местного минского».

К слову, странный светящийся и движущийся объект видят и в Украине.

Впоследствии телеграм-канал Alpha Centauri сообщил, что как раз в это время можно было увидеть вторую ступень носителя SpaceX Falcon 9, который запустил два спутника WorldView Legion.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс