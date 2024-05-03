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Bloomberg: Россия сотрудничает с Китаем по подготовке к нападению на Тайвань

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  • 3.05.2024, 9:10
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Bloomberg: Россия сотрудничает с Китаем по подготовке к нападению на Тайвань

Американская разведка получила данные.

Согласно информации американской разведки, Россия может помогать Китаю с подготовкой к нападению на Тайвань. Москва и Пекин начали более тесно сотрудничать по военным вопросам, в частности и по тем, которые касаются Тайваня.

Об этом заявила в Конгрессе Соединенных Штатов Америки директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает издание Bloomberg.

По ее словам, разведка фиксирует, что так называемое безграничное партнерство усиливает сотрудничество РФ и КНР во всех сферах – в политической, военной, технологической и экономической.

«Мы впервые видим, как Китай и Россия сотрудничают в отношении Тайваня и признают, что это место, где Китай точно хочет, чтобы Россия сотрудничала с ними, и мы не видим причин, почему бы они этого не делали», – сказала Хейнс.

Сенатор от Республиканской партии Майк Раундс во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам спрогнозировал, что если США вступят в открытый конфликт с одной из этих стран, то есть вероятность появления «второго фронта». В то же время, если возникает второй фронт, правительству понадобится больше «оборудования и рабочей силы».

В ответ Хейнс согласилась, что оба предположения вполне вероятны и повторила, что масштабы сотрудничества Китая и России «безграничны».

«Конечно, такая возможность есть. Вопрос о том, насколько это вероятно, я думаю, зависит от сценария», – заявила глава Национальной разведки США.

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