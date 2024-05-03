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Над белорусской Нарочью появилось «Око Саурона»

  • 3.05.2024, 9:24
  • 3,406
Над белорусской Нарочью появилось «Око Саурона»

Что это было?

Пользователи соцсетей вчера вечером начали активно делиться фотографиями необычного свечения, которое появилось на небе после 22:00.

Непонятное космическое явление наблюдали над Нарочью, Минском и в других городах Беларуси.

«Я чуть не упала, когда обернулась и увидела это», — написала в одной из социальных сетей автор видео. Другой очевидец добавил:

«Око Саурона внимательно смотрит на язвительные подколки обитателей комментов…»

«Наверное, начало атомной войны будет выглядеть точно так же», — высказал мнение в ответ на необычное свечение еще кто-то из белорусов.

На самом деле ничего сверхъестественного в этом не было. Необычное свечение — это всего лишь ракета SpaceX. Вечером 2 мая над Беларусью и некоторыми регионами России заметили полет необычного «облака газа» — это работа двигателей ракеты SpaceX, которая за 1,5 часа до этого стартовала с космодрома «Ванденберг» в США, рассказали в тематическом сообществе астрономы-любители.

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