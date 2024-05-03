Дворец на колесах: на аукционе продали роскошный автодом легендарного боксера 3.05.2024, 9:53

В отделке использованы кожа, дерево и позолота.

В США на аукционе Bring a Trailer продали роскошный автодом Featherlite Vantare 45 1999 года. За него отдали 132 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Этот дом на колесах построили по индивидуальному заказу знаменитого боксера Джорджа Формана. Он известный автоколлекционер и в последнее время распродает часть своих машин.

За основу взяли трехосный 13,7-метровый автобус Prevost H3-45 с 12,7-литровым турбодизелем и 6-ступенчатым автоматом. Его салон отделали дорогой кожей и деревом, а местами присутствует и позолота.

Featherlite Vantare 45 остается автобусом, поэтому в салоне установлены широкие кресла с электроприводом. Кроме того, внутри появились спальня с широкой кроватью, санузел и кухня с раковиной, микроволновой печью, электроплитой и холодильником.

Также оснащение включает климат-контроль, круиз-контроль, пневмоподвеску, несколько телевизоров Panasonic и мощную аудиосистему Sony с CD-чейнджером.

Дом на колесах Featherlite Vantare 45 проехал менее 100 000 км. Он прекрасно сохранился и не нуждается в реставрации.