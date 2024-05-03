Forbes: Cотни российских военных собрались на открытой местности и стали легкой целью для ATACMS 3.05.2024, 9:57

1,016

По скоплению оккупантов прилетели четыре двухтонных ракеты.

Поселок Кубань в Луганской области находится примерно в 100 км от линии фронта — то есть вне радиуса досягаемости большей части украинского противопехотного оружия, как считалось прежде. Об этом пишет Forbes.

Это возможное объяснение того, почему в прошлую среду потенциально сотни российских военных собрались на открытой местности.

Высокоточная баллистическая ракета ATACMS американского производства дальностью до 300 км разбрасывает до тысячи небольших суббоеприпасов. Россияне средь бела дня гуляли по полю, а украинский беспилотник их заметил с высоты, после этого прилетели четыре двухтонных ATACMS. По словам журналистов, одна ракета не взорвалась, а остальные три разбросали смертоносные маленькие гранаты.

Одна ракета ATACMS взорвалась прямо над толпой из примерно 116 россиян. По данным «Института изучения войны», все россияне могли погибнуть под дождем суббоеприпасов.

Удар в среду, возможно, был одним из самых смертоносных за полномасштабную войну, что указывает на плохое планирование со стороны российского командования. Командование ВС РФ могло знать, что такой удар был вероятен, ведь поставки ATACMS были одним из главных военных приоритетов Украины в последние месяцы.

По словам журналистов, россияне знали о том, что Украина может наносить удары ATACMS, и были заблаговременно предупреждены о том, что ВСУ будут атаковать наиболее уязвимые скопления российских сил, включая тренировочные полигоны. Авторы публикации напомнили о том, что когда осенью прошлого года Украина получила свою первую небольшую партию ATACMS, их сразу же запустили по нескольким российским аэродромам. Были повреждены или уничтожены около 20 вертолетов. Впоследствии, судя по всему, в начале апреля, украинские экипажи, обстреляли ценную батарею ПВО С-400 российских ВВС. Около четырех пусковых установок были уничтожены.