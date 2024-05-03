Российским чиновникам окончательно запрещают выезд за рубеж 2 3.05.2024, 10:47

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Из-за новых правил на отдых не смог улететь вице-премьер.

Накануне майских праздников окно возможностей для отдыха у российских госслужащих сократилось еще больше. Каждый выезд чиновники обязаны согласовывать, теперь под запрет попали не только недружественные страны, но даже Армения, утверждают собеседники «Можем Объяснить».

Источник в аппарате Госдумы РФ рассказал, что чтобы поехать за границу депутатам надо получить согласие у спикера Госдумы Вячеслава Володина. Тем кто не в фаворе, могут запретить выезд даже в Абхазию: «Чем ниже ранг, тем больше ограничения».

«До Крыма на поездки без согласования смотрели сквозь пальцы», - говорит бывший сотрудник аппарата правительства. В 2014 году всем министрам и вице-премьерам запретили выезжать в недружественные страны, а остальным требовалось разрешение и собеседование с сотрудником ФСБ перед выездом. «Нескольких сотрудников аппарата прилюдно наказали выговором за поездки без согласования».

Вместо Баден-Бадена у госслужащих аппарата теперь востребованы санатории в Беларуси, вместо Альп - Кыргызстан.

В преддверии предстоящей смены правительства и администрации президента в марте Путин подписал указ, который позволяет не позже чем через двадцать дней после отставки ввести запрет на выезд для отставников высшего уровня. Решение о запрете будет принимать специальная комиссия, по подсчетам «МО» под указ подпадает 194 должностных лица, в том числе министры, главы ведомств, вице-премьеры, главы судов.

Препятствовать выезду бывших чиновников власти могли и раньше: ФСБ может запретить выдачу загранпаспорта тем, кто обладал доступом к гостайне. Так по сведениям Telegram-канала, из России не смог уехать бывший вице-премьер в правительстве Медведева Максим Акимов.

Свои ограничения и у служащих силовых структур. «В 2024 году, разрешено выезжать в Северную Корею, Южную Осетию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Сирию», - рассказывает сотрудник внутренних дел. При этом начальник может на свое усмотрение завернуть поездку подчиненному.

Сотрудник минобороны рассказывает, что текущий список разрешенных стран - Армения, Абхазия, Вьетнам, Китай, Куба и средняя Азия.