«Черный ящик» внутри «черного ящика»: резервный фонд Лукашенко стал еще более загадочным 1 3.05.2024, 10:57

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С приходом новой волны санкций проблемы у диктатора усугубилась.

Авторы проекта «Вашы грошы» пишут, что бюджетная система Беларуси всегда вызывала большие вопросы по поводу своей прозрачности и подотчетности. А с приходом новой волны санкций проблема лишь усугубилась, информации о бюджетных расходах и доходах стало еще меньше.

Аналитики отмечают, что при этом некоторые элементы бюджетных механизмов являются настоящими «черными ящиками» внутри других «черных ящиков». К таким можно отнести и резервный фонд Лукашенко.

Законом о республиканском бюджете на 2024 год планируется выделить в резервный фонд президента сумму в размере 1 миллиард рублей. Эти средства предполагается направить в том числе на увеличение заработной платы госслужащим, военнослужащим, на улучшение пенсионного обеспечения чиновников и военных, а также на ремонт дорог, как текущий, так и капитальный.

Согласно Бюджетному кодексу РБ, формирование резервного фонда Лукашенко допускается, но его размер «как правило, не может превышать 1 процента доходов республиканского бюджета». Причем используется именно такая размытая формулировка, это точная цитата.

Одновременно в другой статье Бюджетного кодекса сказано, что «общий размер резервных фондов в республиканском бюджете не может превышать 2 процентов собственных доходов республиканского бюджета». Здесь уже строгие рамки, без всяких «как правило».

Однако на практике размер резервного фонда Лукашенко значительно выше. Например, в предыдущие годы, согласно Закону о республиканском бюджете, его размер составлял 2,6% доходной части бюджета в 2021 году, 4,2% в 2022 году, 2,0% в 2023 году, а на 2024 год запланирован на уровне 2,5%.

Что касается неудобных статей Бюджетного кодекса, то их действие просто «временно приостанавливается» очередным Законом о бюджете.