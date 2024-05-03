В Беларуси решили по-новому маркировать продукты 2 3.05.2024, 11:43

Что изменится?

Этикетки пищевой продукции в Беларуси сделают «более информативными». Об этом рассказала журналистам 2 мая председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, пишут «Минск-Новости».

Изменения внесут в 22-й технологический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» (Технический регламент Таможенного союза 022/2011), — уточнила Е. Моргунова. — Конкретизируют указание растительных масел и жиров в составе, уточнят перечень компонентов, которые могут вызвать аллергическую реакцию, непереносимость или противопоказаны при отдельных видах заболеваний.

Изменения коснутся и указания пищевой ценности, которая есть на упаковках. В новой версии покупатель сможет прочесть не только про углеводы/жиры/белки, но и содержание соли, насыщенных жиров и насыщенных жирных кислот.

Поправки грядут и в списке разрешенных пищевых добавок: минус 19 позиций из существующего перечня. Но в оборот введут 6 новых. Как подчеркнула специалист, данные изменения сейчас находятся на обсуждении.