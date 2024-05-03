Разведка Украины предупредила о скорой потере ключевого города 19 3.05.2024, 11:52

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Россияне хотят взять его к «сакральной дате».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени могут потерять контроль над городом Часов Яр, который является ключевым для выхода российских войск на границы Донецкой области, заявил замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», — сказал Скибицкий об угрозе потери Часова Яра в интервью The Economist. «Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они [россияне] всегда знали, что апрель и май будут для нас трудным временем», — добавил замглавы ГУР.

По его словам, российской армии приказали «взять что-нибудь» к Дню Победы 9 мая или по крайней мере перед визитом президента РФ Владимира Путина в Пекин, который состоится неделей позже.

После этого российская армия начнет наступление в районе Харьковской и Сумской областей, прогнозирует Скибицкий. Основной удар, по его данным, должен произойти в конце мая или начале июня. На данный момент северная группировка российских войск насчитывает 35 тыс. человек, но ее планируют увеличить до 50–70 тыс. Этого, как подчеркнул замглавы ГУР, недостаточно для захвата крупного города, но для рейда на территорию Украины хватит. «В любом случае Харьков ждут темные дни», — добавил Скибицкий.