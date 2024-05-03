«Чувствовала себя гораздо важнее и главнее в наших отношениях из-за того, что у меня были деньги» 14 3.05.2024, 12:07

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На что тратятся белорусские айтишницы и считают ли себя завидными невестами?

В новом выпуске ток-шоу «Максимально» белорусские девушки-айтишницы рассказали о работе, зарплатах и отношениях с парнями.

Гостями передачи стали системный инженер Дарья Бусел, разработчики Агния Старовойтова и Ангелина Ромашко.

Работа как источник для оплаты хобби

Дарья Бусел отмечает, что ей нравится тратить деньги на люксовые вещи. Помимо работы в ІТ, она стилистка.

Как вспоминает Дарья, родители ей «транслировали, что работа может быть высоко оплачиваемым хобби, а может быть источником оплаты хобби».

Поэтому девушка рассматривала работу программистом с точки зрения того, что это позволит заниматься тем, что ей нравится. Теперь за свою зарплату она может приобрести какую-то одну люксовую вещь стоимостью до полутора тысяч долларов.

Но в Беларуси работа стилиста «довольно неблагодарная», так как «случается такое, что у тебя есть деньги, но не на что их потратить». Поэтому в Минске, как замечает девушка, «была классная возможность деньги откладывать».

«Куда поехать потратить деньги?»

Агния Старовойтова вспоминает, что ее первая зарплата была «в районе минимальной по Беларуси», но через некоторое время она набралась опыта и сменила место работы.

«Все стало хорошо. Но не было такого, что я разбрасываюсь деньгами, хожу по ресторанам. Я старалась откладывать и не прочувствовала этот момент шикования», — вспоминает девушка.

По словам Агнии, самой крупной ее покупкой стал автомобиль «Мазда» стоимостью 4 тысячи долларов. «На это мне понадобилась больше одной зарплаты», — уточняет девушка.

Агния отмечает, что если зарплата переходит за две тысячи долларов, то «ты начинаешь думать, а куда поехать потратить деньги».

«У меня стартер-пак пенсионера»

Первая зарплата у Ангелины Ромашко, по ее словам, составляла 400 долларов после вычета налогов. «Мне казалось, что 400 баксов — это просто потолок, что я супербогатая. Я выиграла эту жизнь. Так я первые восемь месяцев работала. Позже цифры стали увеличиваться».

Как вспоминает девушка, большая часть зарплаты уходила на оплату съемной квартиры. Спустя два года работы она «ощутила, что я зарабатываю уже гораздо больше».

«Я почему-то мерила [свою зарплату] в маминой зпрплате и понимала: «Ого, это я во столько раз больше зарабатываю». Еще более ощутимо это было, когда я смогла маму в Турцию свозить. Я почувствовала, что я такая взрослая и богатая».

В то же время, как утверждает Ангелина, она не смогла ощутить богатую жизнь программиста, как рисуют ее стереотипы.

Среди своих крупных покупок последнего времени девушка назвала «Макбук» за 1500-1700 долларов и отметила, что планирует поставить себе элайнеры на зубы. «Я представляю себе, сколько это моих зарплат. И теперь я хочу быть стоматологом в Польше», — смеется девушка.

Рассказывая о своей жизни, Ангелина замечает, что ей кажется, что она скучно живет: «У меня стартер-пак пенсионера. Я читаю книжки и хожу на прогулки после работы».

По словам девушки, для того, чтобы расслабиться после работы и снять нервное напряжение, она плетет разные вещи из бисера, а недавно увлеклась картами таро.

Айтишницы — самые завидные невесты?

Ангелина утверждает, что ее работа в ІТ никак не влияла на количество женихов. «Я подмечаю, что мужчина-айтишник вроде бы действительно может быть завидным женихом у какого-то слоя населения».

Девушка говорит, что достаточно часто встречает пары, у которых муж работает в ІТ, а жена занимается творчеством или другим делом по душе. А вот обратной ситуации, когда «жена-айтишница, а муж дома варит борщи», она никогда в реальной жизни не встречала.

А вот на взгляд Агнии, работа в ІТ действительно способствовала знакомствам с парнями:

«Когда я в Беларуси сидела в тиндере, мне кажется, что надпись «fullstack developer» немного увеличивала вероятность встречи».

Но, по словам Агнии, если мужчина соглашается с ней быть, то должен быть готов к тому, что она не сможет готовить завтрак, обед, ужин, делиться женской энергией, как это делают не работающие девушки:

«Многие мужчины больше хотят видеть кошечку, «дыхание маткой». А я не могу готовить борщи, меня ждут на делейке (рабочей встрече. — ред.)».

Девушка вспоминает, что у нее был парень, который говорил, что восхищается ею, но ему очень некомфортно, так как он не знает, как себя вести:

«Ему было очень некомфортно, когда рядом с ним сидела девушка, которая также работает и также зарабатывает. И я понимаю, что это не всем подойдет».

Как это — зарабатывать больше, чем парень?

Как вспоминает Ангелина, у нее был опыт отношений, когда парень переживал, что она больше зарабатывает:

«Я в разы больше зарабатывала, чем мой парень. И, как мне кажется, я чувствовала вайб, что зарабатываю больше. И честно сказать, я себя тоже чувствовала не очень комфортно. Я чувствовала себя гораздо важнее и главнее в наших отношениях из-за того, что у меня были деньги».

С тем, что уровень доходов влияет на отношения, соглашается Дарья. Во время учебы она работала и встречалась с парнем, который на тот момент только учился:

«Я могла предложить сходить куда-нибудь, потому что я могу позволить заплатить за нас двоих. Но я чувствовала, что ему просто некомфортно».

По ее словам, напряжение можно было снять, если бы они обговорили ситуацию. «Но тогда был еще тот возраст, когда это было непонятно».

А вот парня Агнии разница в зарплате не беспокоила. В то же время, как признается девушка, она периодически ловила себя на мысли, что ей было бы комфортнее, чтобы мужчина зарабатывал столько же, сколько и она, или больше.