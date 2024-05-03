В СБУ раскрыли, чем был поход Пригожина на Москву 2 3.05.2024, 12:38

6,658

Многие эксперты ошибаются.

В июне прошлого года Россию потряс внутренний конфликт, а точнее поход ЧВК «Вагнер» на Москву. Когда же события завершились провалом, многие эксперты и люди в целом начали высказывать мнение, что на самом деле это все было «спектаклем».

Офицер спецназа СБУ Сергей Стаховский поделился своим мнением в интервью РБК-Украина.

Во время полномасштабной войны у украинцев появилось понятие «размышление». Это касается плохих событий в России, когда украинцы этому радуются.

Сергей Стаховский говорит, что веселых комментариев нигде не оставляет, однако сам радуется, что оккупантам их деяния в Украине возвращаются кармой.

Но самым большим праздником для украинцев считает поход «Вагнера» на Москву.

"Я не думаю, что это была постановка. Там было сбито несколько самолетов, определенное количество людей погибло. Это точно была не постановка, и это было прекрасно. Но не оказалось достаточного количества яиц, ну уже не жилец», - заявил спецназовец.