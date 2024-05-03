В Беларуси бухгалтер рассказала всему коллективу про диагноз одного из сотрудников 5 3.05.2024, 12:44

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Стало известно, что теперь ее ждет.

Работник одной из организаций Беларуси пожаловался в Национальный центр защиты персональных данных на своего бухгалтера.

Оказалось, что женщина получила больничный лист и ввиду излишнего любопытства самостоятельно расшифровала буквенно-цифровой диагноз работника. Затем она рассказала об этом коллективу.

В Центре защиты персональных данных пояснили: подобные действия являются незаконными. Согласно ст. 23.7 КоАП РБ, сотруднику бухгалтерии может грозить штраф до 50 базовых величин (на сегодняшний день это 2000 белорусских рублей).

Если же из-за слухов работнику был причинен «существенный вред правам, свободам и законным интересам», то виновницу и вовсе может ждать уголовная ответственность по ст. 203-1 УК РБ. Согласно законодательству, в таком случае женщине грозит арест сроком до двух лет лишения свободы. Кроме того, за разглашение личной информации работодатель имеет право уволить бухгалтера.

Информация, которая касается здоровья человека, относится к специальным персональным данным. Их предоставление и распространение без согласия гражданина запрещается, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 8 закона «О защите персональных данных».