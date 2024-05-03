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МАЗы теперь горят и в Беларуси

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  • 3.05.2024, 13:10
  • 1,936
МАЗы теперь горят и в Беларуси

Автобус охватило пламя в Пинском районе.

В Пинском районе вчера горел автобус МАЗ, сообщает ресурс «Беларусь за МКАДом». Инцидент произошел на участке дороги между агрогородком  Молотковичи и поселком Садовым.

Telegram-канал публикует фото и видео с место происшествия. На видео автобус горит открытым пламенем, а рядом стоит машина скорой помощи. О пострадавших информации нет.

Ранее автобусы МАЗ горели в России. Особенно — в Санкт-Петербурге.

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