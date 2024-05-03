Что за НЛО видели в небе над Беларусью 3.05.2024, 13:24

Никакой мистики в этом явлении нет.

В небе над Беларусью видели яркую вспышку. Около 22.55 на ночном небосводе появился странный светящийся объект, пишет newgrodno.by.

Кто-то подумал про НЛО, кто-то про другие явления, но правда оказалась прозаичней. Странный светящийся объект – это отделившиеся ступени ракеты Falcon 9. Ее как раз запустили в это время. Ракета вывела на орбиту несколько спутников.

Запуск прошел успешно. Ну а мы получили возможность увидеть необычное явление.