Что за НЛО видели в небе над Беларусью
- 3.05.2024, 13:24
Никакой мистики в этом явлении нет.
В небе над Беларусью видели яркую вспышку. Около 22.55 на ночном небосводе появился странный светящийся объект, пишет newgrodno.by.
Кто-то подумал про НЛО, кто-то про другие явления, но правда оказалась прозаичней. Странный светящийся объект – это отделившиеся ступени ракеты Falcon 9. Ее как раз запустили в это время. Ракета вывела на орбиту несколько спутников.
Запуск прошел успешно. Ну а мы получили возможность увидеть необычное явление.