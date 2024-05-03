Валерий Карбалевич: Для Лукашенко все выглядит совсем не радужно 3.05.2024, 13:32

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Валерий Карбалевич

Диктатор в тупике.

Одной из важных тем выступления диктатора Лукашенко на так называемом «всебелорусском народном собрании» стало подведение итогов его правления, пишет в своей авторской колонке для «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

«Важно обратить внимание на то, что белорусские власти любят сравнивать социально-экономические показатели с 1990-ми годами, но неохотно говорят о состоянии экономического развития за последние 10-13 лет. И понятно почему. Независимые экономисты доказывают, что с 2011 года среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта Беларуси составляют около 1%. Это в 2-3 раза ниже среднемировых темпов. В экономической терминологии такое состояние называется стагнацией.

Другими словами, это экономический тупик. Это объективный результат 30 лет управления. Если вспомнить еще и международную изоляцию, потерю суверенитета, внутренний раскол, который называют «холодной гражданской войной», тоталитарные тенденции в политической системе, то результаты выглядят совсем не радужно», — отмечает Валерий Карбалевич.