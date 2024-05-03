Газпром в убытке Telegrma-канал «Призрак экономики»

3.05.2024, 13:38

Палочка-выручалочка не работает.

Впервые в этом веке, впервые за 25 лет (с 1998/9 года, когда цены на нефть были ниже $20/барр, а цены на газ жестко привязаны к ним).

Чистый убыток (после налогообложения) Газпрома по МСФО за 2023 год составил 584 млрд росс. р. (в 2022 году была чистая прибыль 1,3 трлн росс. р.).

Причина: Падение выручки на 3,1 трлн росс. р. при непропорциональном сокращении операционных и финансовых расходов только на 1,8 трлн росс. р. Уменьшение выручки связано с резким сокращением поставок газа по высоким ценам в Европу.

Впрочем, от банкротства Газпром еще далек. Он отказался выплачивать дивиденды за 2022 год и это дало ему в 2023 году экономию в 1,1 трлн росс. р. (по сравнению с предыдущим годом).

Отказавшись от выплат дивидендов компания не сократила, а даже нарастила свою инвестпрограмму 2023 года (с 2,2 до 2,4 трлн росс. р.). Что лишний раз доказывает, что Газпром работает не в интересах акционеров, а в интересах подрядчиков.

В результате такой политики денег на счетах компании, несмотря на убыток, добавилось — кэш вырос с 1,2 до 1,4 трлн росс. р.

Но в 2022 году, несмотря на прибыль, кэш компани резко упал — на 0,9 трлн росс. р. Если такое повторится в текущем году, Газпром останется без денег и на грани банкроства.

Палочка-выручалочка — газопровод в Китай «Сила Сибири-2» - не работает. Китай вот уже 2 года отказывается от этого проекта, несмотря на лоббирование его самыми высокими государственными мужами России. А раз так, то газ продавать становится некому. И исправить финситуацию Газпрома нет никаких шансов.

В текущем и будущем году придется резко резать инвестпрограмму (а зачем Газпром тогда нужен?) или начать требовать помощи от государства (что более вероятно).

Telegrаm-канал «Призрак экономики»