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Хакеры заявили о новой атаке на «Гродно Азот»

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  • 3.05.2024, 13:53
  • 4,452
Хакеры заявили о новой атаке на «Гродно Азот»

На предприятии паника.

«Киберпартизаны» сообщили о новой атаке на системы «Гродно Азот».

Активисты рассказали, что во время первой атаки они заложили в систему вирусы, которые будут срабатывать по расписанию. 2 мая сработала первая волна, которая должна была удалить данные многих сотен ПК сотрудников, документооборот, домен-контроллеры и другие сервера.

По утверждению «Киберпартизан», на предприятии началась паника. Диспетчер приказал выключить компьютеры.

Кроме того, активисты рассказали, что на предприятие приглашали целую бригаду безопасников.

«Те, оказывается, клюнули на оставленные приманки-обманки-генераторы-бурной-активности, как дети малые обрадовались и не стали дальше искать наши настоящие «сюрпризы», — пишут «Киберпартизаны».

Активисты обещают, что удалят все закладки и вирусы, как только будут освобождены политзаключенные.

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