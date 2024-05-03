Хакеры заявили о новой атаке на «Гродно Азот»2
- 3.05.2024, 13:53
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На предприятии паника.
«Киберпартизаны» сообщили о новой атаке на системы «Гродно Азот».
Активисты рассказали, что во время первой атаки они заложили в систему вирусы, которые будут срабатывать по расписанию. 2 мая сработала первая волна, которая должна была удалить данные многих сотен ПК сотрудников, документооборот, домен-контроллеры и другие сервера.
По утверждению «Киберпартизан», на предприятии началась паника. Диспетчер приказал выключить компьютеры.
Кроме того, активисты рассказали, что на предприятие приглашали целую бригаду безопасников.
«Те, оказывается, клюнули на оставленные приманки-обманки-генераторы-бурной-активности, как дети малые обрадовались и не стали дальше искать наши настоящие «сюрпризы», — пишут «Киберпартизаны».
Активисты обещают, что удалят все закладки и вирусы, как только будут освобождены политзаключенные.