Латвия начала рыть рвы на границе с Беларусью 1 3.05.2024, 14:32

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Будет создана цепь укреплений.

Вдоль границы Латвии с Россией и Беларусью военные создадут цепь опорных пунктов: защитные укрепления, препятствия и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает LSM.

Отмечается, что в течение пяти лет стране планирует потратить на это 303 миллиона евро.

По словам инженерного инспектора Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии полковника-лейтенанта Каспара Лаздиньша, первая оборонительная линия будет возведена на расстоянии около километра от границы с Россией, недалеко от пограничного пункта Терехово в Луденском крае. Там роют противотанковые рвы.

«Здесь мы перекапываем дорогу и делаем противотанковый ров, чтобы по этой дороге в случае необходимости не было возможности передвигаться транспорту. В том числе танкам. Этот ров имеет заданные параметры, и соответствующую глубину, для выполнения своего назначения», — сказал он.

Лаздиньш отметил, что латвийский «план антимобильности» предусматривает создание цепи препятствий и использование природных преград — рек, болот, лесов. При этом он отметил, что минирование полей может произойти в случае военных действий, а пока речь идет только о препятствиях без применения взрывчатых веществ.

Он также отметил, что земля, на которой проводятся работы, имеет собственника, который позволяет выкопать на его территории ров, но при этом полностью сохраняет право собственности на нее.

По словам Лаздиньша, Латвия сначала сосредоточится на первой линии обороны и планирует выкопать противотанковые рвы вдоль границы, а затем укрепить ее «зубами дракона». Он добавил, что для каждой окрестности будут свои решения.

Отмечается, что места для хранения боеприпасов будут определены в соответствии с нормативными актами и военной необходимостью.