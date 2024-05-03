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ГАИ отправляет спецподразделение в одну из областей Беларуси

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  • 3.05.2024, 14:41
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ГАИ отправляет спецподразделение в одну из областей Беларуси
Фото: bymedia.net

Кому приготовиться?

Госавтоинспекция Беларуси пообещала усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения на дорогах и в зонах отдыха 4 и 5 мая. В одну из областей запланировали направить спецподразделение дорожно-патрульной службы (ДПС) «Стрела».

Также наряды ДПС, по информации ГАИ, будут патрулировать в местах проведения религиозных мероприятий, где отмечают Пасху. Как рассказали в МВД Беларуси, «первоочередное внимание» инспекторы уделят «своевременному выявлению нетрезвых водителей и бесправников».

Кроме того, пообещали принять дополнительные меры по пресечению нарушений велосипедистами. Рейдовые группы спецподразделения ДПС «Стрела» запланировали направить в «наиболее аварийные районы» Брестской области.

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