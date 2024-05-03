В Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусскими журналистами 3.05.2024, 15:36

В лукашенковских застенках — как минимум 35 представителей медиа.

Во Всемирный день свободы прессы 3 мая беларусские журналисты вместе с коллегами из Литвы провели в Вильнюсе акцию солидарности, чтобы напомнить о заключенных коллегах в Беларуси и рассказать о проблемах журналистов во всем мире, сообщает сайт ПЦ «Вясна».

Акция «Трымаемся праўды, трымаемся разам!» проходит в Литве не первый год, а проблемы со свободой слова в Беларуси еще остаются большими. На этот раз журналисты собрались во внутреннем дворе бывшей царской тюрьмы «Лукишки".

Беларусь по-прежнему остается самой опасной страной для журналистов в Европе. Режим Лукашенко удерживает в тюрьмах 35 представителей медиа. И это цифра только тех журналистов, о которых сегодня известно публично.