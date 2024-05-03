закрыть
3 мая 2024, пятница, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусскими журналистами

  • 3.05.2024, 15:36
В Вильнюсе прошла акция солидарности с белорусскими журналистами

В лукашенковских застенках — как минимум 35 представителей медиа.

Во Всемирный день свободы прессы 3 мая беларусские журналисты вместе с коллегами из Литвы провели в Вильнюсе акцию солидарности, чтобы напомнить о заключенных коллегах в Беларуси и рассказать о проблемах журналистов во всем мире, сообщает сайт ПЦ «Вясна».

Акция «Трымаемся праўды, трымаемся разам!» проходит в Литве не первый год, а проблемы со свободой слова в Беларуси еще остаются большими. На этот раз журналисты собрались во внутреннем дворе бывшей царской тюрьмы «Лукишки".

Беларусь по-прежнему остается самой опасной страной для журналистов в Европе. Режим Лукашенко удерживает в тюрьмах 35 представителей медиа. И это цифра только тех журналистов, о которых сегодня известно публично.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс