Шольц неудачно пошутил в ответ на вопрос о предоставлении Украине ракет Taurus 13 3.05.2024, 15:39

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Канцлера Германии резко раскритиковали.

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил шуткой на вопрос о предоставлении Украине ракет Taurus, из-за чего подвергся резкой критике со стороны оппозиции.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что это произошло 28 апреля, когда канцлер Германии отвечал на вопросы граждан в Люнебурге.

Отмечается, что когда у него спросили о том, почему он не соглашается предоставить Украине ракеты, он был настроен очень прямолинейно, отметив, что «существует оружие, которое можно поставлять только при условии сохранения контроля над всем, что с ним делается», очевидно имея в виду свои опасения относительно того, что Украина может наносить удары ракетами по целям на территории РФ.

Однако затем он попытался пошутить, сказав, что Германия «не может вести подобные дебаты, которые можно вести между друзьями», сымитировав диалог:

«Вы мне не доверяете?» — сказал, он, имея в виду украинцев.

«Конечно, я доверяю своим друзьям… Однако, я бы не раздавал всем оружие», — ответил Шольц сам себе, после чего рассмеялся.

После удара со стороны оппозиции немедленно прозвучала резкая критика, в том числе и от члена Христианско-демократической партии (ХДП) Карстена Линнеманна.

«Абсолютно позорно, что канцлер смеется за счет Украины. Его смех оскорбляет людей, которые борются за свое выживание, а также за нашу свободу в Украине. Вы должны задать себе вопрос: Насколько серьезно канцлер воспринимает собственные слова в поддержку Украины?», — заявил он в комментарии Bild.