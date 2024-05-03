Белорусскую торговлю ждут большие изменения 3.05.2024, 16:20

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Они могут вступить в силу уже через месяц.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило ряд изменений для торговли. Среди прочего чиновники хотят разрешить онлайн-продажи БАДов и пиротехники, отказаться от обязательного набора товаров в автолавках, а также разрешить магазинам брать плату за упаковку развесных кондитерских изделий. Соответствующий проект документа вынесен на общественное обсуждение, обратило внимание «Зеркало».

Проект постановления, кроме прочего, предусматривает расширение возможностей для торговли отдельными видами товаров. Так, если раньше БАДы можно было продавать только в специально отведенных местах в магазинах, а некоторые только в аптеках, то сейчас предлагают разрешить их реализацию в том числе через интернет.

Есть изменения для торговли пиротехникой бытового назначения. В случае принятия документа некоторые ее виды можно будет купить в отечественных онлайн-магазинах. Это делается для «создания равных условий для белорусских субъектов торговли». Дело в том, что раньше отечественные онлайн-магазины не могли продавать такие товары, в итоге покупатели приобретали ее у российских конкурентов.

При этом для офлайн-магазинов чиновники сейчас тоже подготовили новшества. Например, хотят запретить продавать пиротехнику в подвальных помещениях.

Документом также предусмотрена возможность для торговли брать плату за упаковку тортов и пирожных, которые продаются на развес. Раньше для такой продукции она шла бесплатно (точнее — включалась в стоимость продукции). «Данная мера позволит обеспечить упаковывание таких изделий в потребительскую упаковку по выбору покупателя, не повышая при этом цены на них», — объясняют законодатели.

Магазинам и поставщикам хотят разрешить составлять договор о возврате нереализованной продовольственной продукции со сроком годности до 30 дней, когда до истечения этого периода будет оставаться менее 48 часов. В качестве варианта допускается замена товара либо возмещение его стоимости. В обосновании к документу разработчики указали на его связь с актуальностью вопроса о возврате производителям хлебобулочной продукции.

Автолавкам, Duty Free, книжным, конфискатам, аптекам (включая ветаптеки), секонд-хендам, фирменным магазинам, заправкам хотят разрешить не составлять обязательные перечни товаров.

В правилах продажи отдельных товаров предлагают исключить пункт, по которому ритейл может самостоятельно (без согласования с местными властями) определять режим работы своих розничных торговых объектов и точек общепита.

Чиновники хотят, чтобы многие из предложенных изменений заработали с 11 июля нынешнего года.